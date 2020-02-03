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Почти 40% украинцев являются прихожанами ПЦУ — исследование

Более 22% опрошенных украинцев считают себя не религиозными.

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20,7% опрошенных украинцев назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата)
20,7% опрошенных украинцев назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Фото: Православна Церква України / Facebook

Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя считают 38,6% украинцев. Об этом говорится в опросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и опубликованном 3 февраля.

Еще 20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием.

На вопрос: "К какому вероисповеданию вы себя относите?" – 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% — римо-католиками, 0,9% — протестантами, 0,1% — иудеями.

Ислам не выбрал никто из опрошенных. Другое вероисповедание назвали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, относящих себя к христианам без определения конфессии. Не религиозными себя назвали 22,5% опрошенных.

Опрос проводился с 24-го по 28 января 2020 года. В рамках исследования было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию в Стамбуле. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

5 февраля 2019 года состоялось первое заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Теги: религия, Онуфрий, церковь, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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