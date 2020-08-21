Почти 70% украинцев намерены строить свое будущее в Украине – опрос

19% жителей Украины склоняются к варианту переезда в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

69,9% украинцев намерены строить свое будущее в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

41,5% опрошенных заявили, что точно хотят жить в Украине. Еще 28,4% респондентов ответили, что скорее предпочли бы строить свое будущее в собственной стране.

В то же время 12,1% опрошенных склоняются к варианту, что не останутся в Украине, а 6,9% уверены в этом наверняка.

Еще 11% респондентов не смогли определиться с ответом.

На уточняющий вопрос "если вы задумывались над тем, чтобы выехать из Украины за рубеж, то почему?" наиболее частыми ответами были: "за рубежом можно заработать больше денег" (22%), "меня не устраивают условия жизни в Украине" и "в Украине слишком нестабильная политическая ситуация" – по 12,6%, а также "не вижу перспектив самореализации в Украине" (11,6%).

Опрос проводился совместно фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В Минсоцполитики Украины в августе прошлого года сообщали, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн украинцев.