Фабрика под Киевом делала новогодние игрушки с логотипом армии России. Руководство говорит, не смогли за шесть лет отказаться от сотрудничества с РФ

Пользователь Facebook Сергей Савченко опубликовал видео, снятое на экскурсии в Клавдиевской фабрике елочных игрушек, которая под Киевом. В ролике запечатлены елочные шарики с эмблемами армии России. Исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гусаков заявил, что компания не могла позволить себе отказаться от сотрудничества с Россией.

Клавдиевская фабрика елочных украшений, которая находится под Киевом, изготовляла новогодние игрушки с логотипом армии России. Соответствующее видео 4 декабря в Facebook разместил пользователь Сергей Савченко, который посещал предприятие с экскурсией.

"А такое делать можно? Это просто п...здец какой-то. Прекрасный заказ на фабрике", – говорит он на видео, пока его не перебивают сотрудники, возмущенные тем, что он снимает игрушки.

В другом видео Савченко рассказал, что он вызвал на место полицию. В то же время сотрудникам фабрики якобы поступило распоряжение не выпускать их автомобиль с территории предприятия. После недолгой перепалки мужчины все-таки покидают территорию фабрики.

Исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гусаков в Facebook отреагировал на инцидент и подтвердил, что предприятие сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", – говорится в заявлении Гусакова.

По его словам, часть продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через специальную систему. Гусаков отметил, что из-за экономического кризиса и сокращения экскурсий он был занят развитием новых проектов, поэтому "все заказы от российской стороны шли без его внимания".

"Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, [они] начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отказе от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован", – добавил он.

5 декабря на фабрику приехали атошники, Facebook-канал "360 Новости" опубликовал соответствующее видео. Украинские защитники требовали от главы фабрики объяснений.

"Я понимаю ваше раздражение, я его тоже разделяю. Но у нас есть контракт с Российской Федерацией, мы возим туда эти шарики. Ну есть такое – ну что я могу сделать? Это морально некрасиво, я не получаю от этого удовольствие. Но я считаю, что лучше я оттуда заберу сюда деньги и тут мы заплатим налоги", – объяснялся собственник.

"А я так не считаю... Я бросил работу и пошел воевать", – сказал ему атошник.