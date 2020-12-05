Россия напоминает старый трамвай с засекреченным маршрутом – Невзоров

Сравнивая Россию с трамваем, пункт назначения которого неизвестен, российский публицист Александр Невзоров отметил, что президент РФ Владимир Путин мастерит из страны "непонятно что".

Россия похожа на старый трамвай с неизвестным пунктом назначения. Об этом 2 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский публицист Александр Невзоров.

"Россия все больше напоминает старый трамвай с засекреченным маршрутом, где цель назначения держится в жуткой тайне. Окна изнутри закрашены, и публика с некоторым уже беспокойством через маленькие процарапы пытается разглядеть пейзажи вокруг. Я вот все думаю: может быть, пора им сказать, куда их везут-то? Потому что они-то, мне кажется, не понимают", – сказал он.

По словам публициста, пунктом прибытия может быть место, куда "не всем надо".

"Не все уже могут выпрыгнуть... Потому что вот сейчас, например, распяли это чиновничье сословие и вот такими здоровенными – причем в сидячих позах распяли – конституционными гвоздями. Всех приколотили к лавкам этого трамвая. Ну, обычно финальная точка таких закрытых поездочек, она печальна. Мы видим, что [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] что-то увлеченно мастерит из страны, очень увлеченно, но абсолютно непонятно что. Более того, это вообще никому не понятно. Вопросы ему задавать не принято такого рода. И все храбрецы, которые могли задавать такого рода вопросы, они давно ушли в леса интернета. Правда, и леса теперь тоже вырубают, выжигают", – объяснил Невзоров.

Он считает, что "граждан должно тревожить, что там такое он делает, что он мастерит, потому что единственное, что у России всегда получается здорово и на пять с плюсом, – это, конечно, массовые репрессии".

"Что бы ни делали – карты ли печатают географические, селекционируют ли одуванчики – вот с чего бы ни начали, обязательно приходят к массовым репрессиям. И особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Вот тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. То есть это единственный финальный нацпродукт, который получается из всего", – отметил публицист.

По его мнению, "жестоко, изощренно истязать население можно ведь необязательно пытками и расстрелами".

"Годятся хрущевки, коммуналки, "Жигули", улыбка Симоньян. Можно пытать советской швейной продукцией, можно пропагандой, кинематографом, советской обувью... И причем народец-то со временем привыкает и встает за пытками в очередь", – объяснил Невзоров.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году.