ГОРДОН
 
 
МИР

Россия напоминает старый трамвай с засекреченным маршрутом – Невзоров

Сравнивая Россию с трамваем, пункт назначения которого неизвестен, российский публицист Александр Невзоров отметил, что президент РФ Владимир Путин мастерит из страны "непонятно что".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров считает, что "у России всегда получаются здорово только массовые репрессии"
Невзоров считает, что "у России всегда получаются здорово только массовые репрессии"
Фото: wikipedia.org

Россия похожа на старый трамвай с неизвестным пунктом назначения. Об этом 2 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский публицист Александр Невзоров.

"Россия все больше напоминает старый трамвай с засекреченным маршрутом, где цель назначения держится в жуткой тайне. Окна изнутри закрашены, и публика с некоторым уже беспокойством через маленькие процарапы пытается разглядеть пейзажи вокруг. Я вот все думаю: может быть, пора им сказать, куда их везут-то? Потому что они-то, мне кажется, не понимают", – сказал он.

По словам публициста, пунктом прибытия может быть место, куда "не всем надо".

"Не все уже могут выпрыгнуть... Потому что вот сейчас, например, распяли это чиновничье сословие и вот такими здоровенными – причем в сидячих позах распяли – конституционными гвоздями. Всех приколотили к лавкам этого трамвая. Ну, обычно финальная точка таких закрытых поездочек, она печальна. Мы видим, что [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] что-то увлеченно мастерит из страны, очень увлеченно, но абсолютно непонятно что. Более того, это вообще никому не понятно. Вопросы ему задавать не принято такого рода. И все храбрецы, которые могли задавать такого рода вопросы, они давно ушли в леса интернета. Правда, и леса теперь тоже вырубают, выжигают", – объяснил Невзоров.

Он считает, что "граждан должно тревожить, что там такое он делает, что он мастерит, потому что единственное, что у России всегда получается здорово и на пять с плюсом, – это, конечно, массовые репрессии".

"Что бы ни делали – карты ли печатают географические, селекционируют ли одуванчики – вот с чего бы ни начали, обязательно приходят к массовым репрессиям. И особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Вот тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. То есть это единственный финальный нацпродукт, который получается из всего", – отметил публицист.

По его мнению, "жестоко, изощренно истязать население можно ведь необязательно пытками и расстрелами".

"Годятся хрущевки, коммуналки, "Жигули", улыбка Симоньян. Можно пытать советской швейной продукцией, можно пропагандой, кинематографом, советской обувью... И причем народец-то со временем привыкает и встает за пытками в очередь", – объяснил Невзоров.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, маршрут, репрессии, президент, население, трамвай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS