ГОРДОН
 
 
МИР

На слова Путина "не хрюкай" можно было ответить: "Я всегда в свинарнике так делаю" – Невзоров

Во время интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин сказал журналисту, что тот "зря хрюкает". Российский публицист Александр Невзоров считает, что данная ситуация очень навредила "хитровытраханной игре пропаганды" в РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин (на фото) опрометчиво сказал о "хрюканье", считает Невзоров
Путин (на фото) опрометчиво сказал о "хрюканье", считает Невзоров
Фото: ЕРА

Упоминание "хрюканья" во время интервью президента РФ Владимира Путина агентству ТАСС навредило государственной пропаганде. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 7 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Все видели этот потрясающий момент, где у него (Путина. – "ГОРДОН") какой-то милый, лысый, профессиональный пропагандист берет интервью, и ему указывают его холопье место. На вполне конкретный, естественный, корректный вопрос пропагандона ВВ ему говорит: "А вы что, собственно говоря, хрюкаете?" И это было очень опрометчиво, потому что был показан стиль общения господина с челядью, что, в общем, ты маленький боец идеологического фронта, ты свинья", – сказал публицист.

Он считает, что если бы "трудяга этого идеологического фронта" встал и сказал: "Вова, пока! Бывай и не болей", – он спас бы "и Путина, и себя, и веру народа в то, что бывает какая-то свобода, и что это не отрепетированная лакейская постановка".

"Но пропагандон врос в стульчик. Но я понимаю, если человеку очень не хотелось вставать… Вот мне бы в такой ситуации вставать наверняка бы сильно не захотелось, ну, можно было бы на этот царственный упрек "не хрюкай" сказать: "А я всегда в свинарнике так делаю". Вот в этом случае вскочил бы ВВ, и это было бы еще круче", – объяснил Невзоров.

Путин о "хрюканье" сказал, когда бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко спрашивал главу Кремля о его дочерях. Путин не захотел отвечать на уточняющий вопрос, после чего Ванденко закашлял. "Зря вы хрюкаете", – сказал российский президент. "Я не хрюкаю, я покашливаю", – ответил ему журналист. "И покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности", – подчеркнул Путин.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, пропаганда, журналисты, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS