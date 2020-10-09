На слова Путина "не хрюкай" можно было ответить: "Я всегда в свинарнике так делаю" – Невзоров

Во время интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин сказал журналисту, что тот "зря хрюкает". Российский публицист Александр Невзоров считает, что данная ситуация очень навредила "хитровытраханной игре пропаганды" в РФ.

Упоминание "хрюканья" во время интервью президента РФ Владимира Путина агентству ТАСС навредило государственной пропаганде. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 7 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Все видели этот потрясающий момент, где у него (Путина. – "ГОРДОН") какой-то милый, лысый, профессиональный пропагандист берет интервью, и ему указывают его холопье место. На вполне конкретный, естественный, корректный вопрос пропагандона ВВ ему говорит: "А вы что, собственно говоря, хрюкаете?" И это было очень опрометчиво, потому что был показан стиль общения господина с челядью, что, в общем, ты маленький боец идеологического фронта, ты свинья", – сказал публицист.

Он считает, что если бы "трудяга этого идеологического фронта" встал и сказал: "Вова, пока! Бывай и не болей", – он спас бы "и Путина, и себя, и веру народа в то, что бывает какая-то свобода, и что это не отрепетированная лакейская постановка".

"Но пропагандон врос в стульчик. Но я понимаю, если человеку очень не хотелось вставать… Вот мне бы в такой ситуации вставать наверняка бы сильно не захотелось, ну, можно было бы на этот царственный упрек "не хрюкай" сказать: "А я всегда в свинарнике так делаю". Вот в этом случае вскочил бы ВВ, и это было бы еще круче", – объяснил Невзоров.

Путин о "хрюканье" сказал, когда бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко спрашивал главу Кремля о его дочерях. Путин не захотел отвечать на уточняющий вопрос, после чего Ванденко закашлял. "Зря вы хрюкаете", – сказал российский президент. "Я не хрюкаю, я покашливаю", – ответил ему журналист. "И покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности", – подчеркнул Путин.