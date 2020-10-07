"Зря вы хрюкаете". Путин не стал отвечать на вопрос журналиста о дочери. Видео

Официально Путин никогда не сообщал персональных данных своих дочерей или внуков, лишь подтверждает, что они есть. По данным СМИ, у российского президента две дочери – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Журнал The New Times в 2016 году писал, что первая в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

Тихонова, по сообщениям СМИ, является руководителем центра национального интеллектуального развития "Иннопрактика", заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени Ломоносова. В мае 2019 года она стала кандидатом физико-математических наук.