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Климкин: Никогда не видел, как Путин ест на встречах

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал некоторые подробности поведения президента России Владимира Путина на официальных встречах. По словам Климкина, Путин во время них ничего не ест, а воду ему приносят отдельно от других участников.

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Климкин: Никогда не видел, чтобы Путин что-то ел
Климкин: Никогда не видел, чтобы Путин что-то ел
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину во время встреч подают воду отдельно, на переговорах он ничего не ест. Такими наблюдениями поделился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радіо Свобода" в субботу, 3 октября.

"У него (Путина) очень хитро все это построено. На всех этих саммитах он ничего не ест. Никогда не видел, чтобы Путин что-то ел… Он ничего не ест. Все едят, нужно какое-то печенье под кофе перехватить, а Путин… Реально не помню, чтобы он что-то ел", – рассказал он.

Путин вел себя подобным образом на переговорах в Минске в феврале 2015 года, когда заключили вторые Минские соглашения. И его поведение сработало, полагает Климкин.

"В какой-то момент Путин начал вводить в заблуждение Меркель, что тотально изменило этот особенный контакт. Что касается Макрона, это еще предстоит", – спрогнозировал экс-министр.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Порошенко.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, переговоры, Павел Климкин, Минские соглашения, саммит, Эммануэль Макрон
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