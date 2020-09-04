Медведчука к минскому процессу привлек Порошенко – Климкин

По словам экс-главы МИД Украины Павла Климкина, решение о привлечении к минским переговорам нынешнего нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука мог принять только на тот момент президент Украины Петр Порошенко.

К минскому переговорному процессу относительно ситуации на Донбассе нынешнего народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука привлек пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил журналисту Сергею Иванову в интервью, видеофрагмент которого опубликован 4 сентября в Facebook.

"Его пригласил Порошенко, и с самого начала была идея, чтобы Медведчук занялся освобождениями [удерживаемых лиц]. Но потом, я так понимаю, Медведчука также использовали как дополнительный канал, условно, какой-то коммуникации с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я не знаю, использовали ли в 2014 году, но дальше использовали", – сказал он.

На уточняющий вопрос, Порошенко ли принадлежала идея привлечь Медведчука, дипломат ответил: "Да".

"А кто еще мог принять решение о привлечении Медведчука? Никто", – объяснил Климкин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом Путина.

В 2019 году Медведчук несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре с Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений.

Позже Медведчук вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.

10 марта 2020 года Медведчук в Москве обсуждал с Путиным идею создания "парламентского измерения нормандского формата".