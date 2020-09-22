Климкин заявил, что Украина "забыла" об угрозе "Северного потока – 2"

Украине следует активнее бороться против российского газопровода "Северный поток – 2", судьба которого сейчас является ключевой темой в Европе, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Украине нужно более активно выступать против строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение 22 сентября в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Невероятно, какая у нас короткая память и как мы способны оставаться вне мировой повестки дня. Мы много лет боролись против "Северного потока – 2", а как только получили транзитный контракт – сразу обо всем забыли, как будто угрозы уже нет", – написал он.

Дипломат отметил, что после отравления российского оппозиционера Алексея Навального "дальнейшая судьба газопровода – один из ключевых вопросов в Германии и ЕС".

"Сейчас есть шанс заморозить его навсегда. Здесь как раз ждать, какой будет следующая американская администрация, не стоит – может быть поздно. Именно сейчас надо постоянно подчеркивать, что этот проект направлен против интересов Евросоюза и Германии, он не является "европейским проектом", а "Газпром", который им владеет, не является независимой компанией. И главное – как только в РФ появится техническая возможность обойти Украину, она это сделает с нарушением всех возможных соглашений, как это уже сделано в отношении нас много раз", – объяснил Климкин.

Он считает, что если допустить зависимость Германии и ЕС от российского газа, РФ создаст "очень сложные дополнительные проблемы" на пути Украины в Евросоюз и НАТО.

"Поэтому нужно не спать, а работать именно сейчас вместе с нашими друзьями", – подчеркнул экс-глава МИД Украины.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.