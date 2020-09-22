Помпео: США создают коалицию, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2"

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона надеется, что трубопровод "Северный поток – 2" останется незавершенным.

Государственный секретарь США Майкл Помпео 21 сентября в интервью Bild заявил, что США планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

"Соединенные Штаты считают, что трубопровод "Северный поток – 2" реализует поддержку России и создает риск для Европы, позволяя ей стать зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине", – отметил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что американская сторона надеется, что трубопровод "Северный поток – 2" останется незавершенным.

"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что немецкое правительство будет иметь такое же видение – то ли от того, что произошло с [российским оппозиционером Алексеем] Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности [Европы], которые возникают вследствие зависимости от российского газа", – добавил он.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.