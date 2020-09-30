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"Это больше, чем пощечина". Климкин заявил, что Фокиным манипулируют

Все интервью замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина срежиссированы, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Это больше, чем пощечина". Климкин заявил, что Фокиным манипулируют / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Первым замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным манипулируют, заявил в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Все интервью Фокина срежиссированы, цель таких действий – отвлечь внимание от других вопросов, считает Климкин. 

"Но словами, что "не замечает войны между Украиной и РФ" [Фокин] перешел даже не политическую границу – она уже давно перейдена – а именно моральную. Для каждого из нас – это больше, чем пощечина. Это оскорбление всего, во что мы верим и всех, кто потерял жизнь и здоровье", – подчеркнул экс-глава МИД. 

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1274852429528777

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ. 

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости". 

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

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