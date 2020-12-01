Гиркин признал, что в Украине нет никакой гражданской войны, а за спинами "ЛДНР" воюет Россия

Российский боевик Игорь Гиркин, он же Игорь Стрелков, который весной 2014 года развязал войну на Донбассе, дал интервью российскому блогеру и писателю Максиму Калашникову. В этом интервью Стрелков совершенно открыто признал, что так называемые ополченцы "ЛНР" и "ДНР" не являются самостоятельной силой. Абсолютно ни на что не способны без поддержки России. И лишь играют роль ширмы для российских военных, которые действуют у них за спинами в случае обострения боевых действий.

"Все существование "ЛНР" и "ДНР" зависит только от одного в случае украинского наступления. Это – придут ли на помощь российские вооруженные силы, в каких количествах и в какие сроки? 1-й и 2-й корпуса "народной милиции" так называемые фактически сейчас играют роль завесы, то есть прикрытия. Они должны продержаться сколько-то времени, пока за их спиной не развернутся настоящие силы (если развернутся)", – сказал Гиркин.

Безусловно, Стрелков не открыл никакую Америку. Все вменяемые жители Украины давным-давно это понимают. И все же – российский диверсант открыто признал то, что так боятся признать некоторые наши политики типа Сивохо, Мураева, Лены Бондаренко, Вадима Рабиновича. Нет никаких "ЛНР" и "ДНР" как самостоятельной стороны конфликта. Нет никакой гражданской войны, а есть российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И конфликт на Донбассе продолжается лишь потому, что Россия искусственно его поддерживает. Если бы Россия эти образования не поддерживала и не стояла за спиной у боевиков, война давным-давно бы кончилась. И жители Донбасса вернулись бы к нормальной, полноценной жизни.

"Вопрос заключается в том, что это прикрытие настолько слабо и малобоеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно не сможет. Просто не сможет. Оно будет сметено, сдуто фактически мгновенно", – отметил Стрелков.

А вот еще смешной момент. Максим Калашников, увлекшись беседой, открыто заговорил о вводе российских войск на Донбасс летом 2014 года. Мол, и тогда "ЛНР" и "ДНР" удалось спасти лишь благодаря вмешательству российских военных, которых Стрелков и Калашников называют "северным ветром". Но тут Стрелков Калашникова остановил и сказал, что не будет это комментировать.

Калашников: "Прошлый раз "северный ветер" дул в июле 2014 года…"

Стрелков: "Я не буду комментировать…"

Да, можно и не комментировать. В принципе, и так все ясно. Даже россияне уже открыто признают, что не существует никаких молодых народных республик как самостоятельной стороны конфликта. Без поддержки России они ничего собой не представляют. И в реальности война на Донбассе идет между Украиной и РФ, которая этих боевиков "ЛДНР" использует как ширму или прокладку. И что важно – я не вычитал это в каких-то анонимных комментариях, я не цитирую не пойми кого. Это все говорит реальный человек – Игорь Стрелков, который лично принимал участие в тех событиях, который де-факто является основателем "ДНР". То есть невозможно списать это на выдумки украинской пропаганды. Это не выдумал лично я. Это все признает человек, который стоял у истоков "ЛДНР".

И он открыто говорит, что не существует "ЛДНР" как самостоятельной стороны. Это просто какие-то люди, которые прикрывают российскую агрессию. И когда здесь какой-нибудь наш местный, здешний дурак или предатель в очередной раз будет рассказывать вам про гражданскую войну или внутренний конфликт, просто отправьте ему это видео. Покажите ему этот ролик. Потому что очень важно доносить до наших с вами сограждан правду о том, что происходит на Донбассе.

ВИДЕО

Видео: Denis Kazanskyi / YouTube

Источник: Denis Kazanskyi / YouTube

Опубликовано с личного разрешения автора