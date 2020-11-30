Число оккупационных войск на Донбассе превышает 35 тыс. человек – разведка Украины

В оккупационных военных объединениях на Донбассе наблюдаются проблемы с мобилизационными ресурсами, а также отток военнослужащих из частей 1-го и 2-го армейских корпусов, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отток военных из оккупационных формирований на Донбассе обусловлена тем, что часть населения "ЛНР" и "ДНР" выезжает в Россию Фото: gur.gov.ua

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тыс. человек. Из них 3 тыс. человек – кадровые российские военные, говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В разведке отмечают, что укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины составляет до 80%, больше всего укомплектованными – тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

Но при этом в оккупационных военных объединениях наблюдаются проблемы с мобилизационными ресурсами, а также отток военнослужащих из частей 1-го и 2-го армейских корпусов.

"Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет", – сообщили в разведке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.