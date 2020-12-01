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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила в розыск трех боевиков "ДНР", которые обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

СБУ заочно сообщила о подозрении трем боевикам террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным СБУ, фигуранты вступили в ряды террористических группировок в 2014 2015 годах
По данным СБУ, фигуранты вступили в ряды террористических группировок в 2014–2015 годах
Фото: depositphotos.com

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех боевиков так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014–2015 годах вступили в ряды террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Из-за постоянного пребывания боевиков на временно не подконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (теракт) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас суд решает вопрос о проведении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, розыск, террористы, боевики, контрразведка, ДНР, обстрелы, война на Донбассе, Украинск
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