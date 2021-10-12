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Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей – полиция

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Причиной стрельбы могли стать долговые обязательства потерпевшего, отметили в полиции
Причиной стрельбы могли стать долговые обязательства потерпевшего, отметили в полиции
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В селе Софиевская Борщаговка возле Киева мужчина в камуфляже стрелял в направлении молодого человека, который вместе с семьей садился в припаркованное авто. Об этом 12 октября сообщается в Facebook полиции Киевской области.

"Около 7.45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4456635587724912

Видео стрельбы по автомобилю Volkswagen опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Telegram.

По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, причиной стрельбы могли стать долговые обязательства потерпевшего, таким образом ему пытались угрожать, сообщила УНН пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Во время допроса свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", – добавил глава полиции региона Андрей Небытов, его цитирует пресс-служба ведомства в Facebook.

По предварительной информации, стрелок совершил выстрелы из переделанного оружия.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/946223676295019/

Теги: Киев, оружие, стрельба, полиция, Киевская область, видео, правоохранители, Volkswagen, свидетели, автомобиль, Андрей Небытов, мужчины, стрелок
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