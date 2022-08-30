Пограничники в Черновицкой области обнаружили гражданина Сирии в прицепе грузовика, он неделю скрывался среди шин

Об этом 30 августа сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что в пункт пропуска "Порубное" прибыл грузовой автомобиль марки MAN, перевозивший из Турции в Украину автомобильные шины.

"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил механическое повреждение верхней части тента на прицепе… Охранники границы приняли решение провести сканирование грузовика с помощью системы "Рапискан", которая и обнаружила скрывавшегося среди автомобильных шин нарушителя", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Как указали в ГПСУ, у мигранта документов с собой не было.

"Он представился 27-летним гражданином Сирии, который планировал незаконно попасть в Германию. Путешествие сирийца из Турции в Украину длилось семь дней. Охранники границы сразу предоставили… воду и еду, ведь его собственные запасы за время "путешествия" полностью иссякли", – подчеркивается в сообщении.

Нелегала передали сотрудникам пограничной полиции Румынии.

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