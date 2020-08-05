Полицейские в Кривом Роге со стрельбой преследовали врезавшийся в их автомобиль "Москвич"

По данным полиции Кривого Рога, пытаясь уйти от преследования правоохранителей, водитель "Москвича" проезжал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу движения.

В Кривом Роге полицейские преследовали врезавшийся в их автомобиль "Москвич". Об этом 5 августа в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

Инцидент произошел накануне около полуночи. В заднюю часть полицейского автомобиля Toyota Prius, который стоял на светофоре, на скорости влетел "Москвич". Совершив ДТП, водитель "Москвича" не остановился. Набрав скорость, он продолжил движение.

Полицейские начали погоню. По данным правоохранителей, нарушитель не реагировал на их требования остановить машину. Пытаясь уйти от преследования, он проезжал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу движения.

Поскольку водитель "Москвича" своими действиями создал угрозу жизни и здоровью других людей, полиция открыла огонь по колесам его автомобиля. В итоге нарушителю пришлось остановить транспортное средство.

Водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

В результате происшествия пострадавших нет.