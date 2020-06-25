Полиция объявила подозрение 25 причастным к публикации базы данных украинцев

Полицейские провели 36 обысков в рамках расследования дела о публикации в Telegram базы данных украинцев.

Правоохранители выяснили, что к публикации в сети базы данных украинцев причастны 25 человек, одного из них задержали. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, отмечает "Укринформ".

"За последние полтора месяца была проведена очень масштабная работа с привлечением 400 представителей Нацполиции. Представители Нацполиции провели большое количество обысков, это 36 обысков. Подтверждена преступная деятельность 25 человек. Выдвинуты соответствующие подозрения и задержан один человек. По результатам указанной операции были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных, и это не только государственные реестры", – рассказал Гончаров.

Он добавил, что под угрозу вмешательства подпадают и данные информации о лицах частных реестров, таких, как банки, операторы почтовой связи, телекоммуникационные компании.

11 мая стало известно о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев, такие как данные паспорта, водительского удостоверение, номер телефона.

В Минцифры заявили, что слив данных не имеет отношения к приложению "Дія", так как у приложения нет собственной базы данных и оно не накапливает такую информацию, а лишь отображает информацию из реестров.

12 мая Нацполиция Украины начала расследование по факту создания базы данных.