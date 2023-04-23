Полиция привлекла военкомов к борьбе с любителями дрифта в Киеве

"Всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами – это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", – написал Белошицкий.

Он отметил, что полиция неоднократно предупреждала водителей о недопустимости такого поведения и некоторых привлекала к ответственности, но это не помогло.

"На этот раз мы пригласили на мероприятие [возле НСК "Олимпийский"] военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить", – написал Белошицкий.