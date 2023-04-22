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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Женственность ему не к лицу". Пограничники под Одессой вручили повестку переодетому в женщину нарушителю

Военнообязанный пытался покинуть Украину, вырядившись женщиной, но был пойман и получил повестку
Военнообязанный пытался покинуть Украину, вырядившись женщиной, но был пойман и получил повестку
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники в Одесской области воспрепятствовали пересечению границы мужчиной, который притворился женщиной, чтобы покинуть Украину. Об этом сообщила 21 апреля в Facebook пресс-служба ГПСУ.

"Женcтвенность ему не к лицу. На границе продолжаются магические действа с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля… А вчера в Одесской области пограничники задержали "женщину" в солнцезащитных очках в темное время суток", – сказано в сообщении.

В ГПСУ добавили, что во время проверки документов женщина "превратилась в мужчину".

"В результате "маэстро перевоплощения" за границу не уехал, а получил законную повестку", – подытожили пограничники, показав соответствующее фото.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0VgWzbJrNPSpXu72HrXxsWRNVRgXJPg7KaBuuGdNt2Vg1qe9kp44UVYk4b8FBWP8il

Попытка пересечь границу, притворившись женщиной, является одним из популярных методов среди украинских военнообязанных, однако таких нарушителей пограничники регулярно ловят.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. 7 февраля оно было продлено до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли. С тех пор количество погибших возросло – 24 марта в ГПСУ сообщили, что только в Тисе с начала войны при попытке тайно покинуть Украину утонули 15 человек.

Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам.

Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, мобилизация, призыв, военкомат, пограничники, запрет, военное положение, Одесская область, ГПСУ, курьез, война России против Украины, женщины, нарушители, мужчины, границы
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