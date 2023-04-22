"Женственность ему не к лицу". Пограничники под Одессой вручили повестку переодетому в женщину нарушителю

"Женcтвенность ему не к лицу. На границе продолжаются магические действа с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля… А вчера в Одесской области пограничники задержали "женщину" в солнцезащитных очках в темное время суток", – сказано в сообщении.

В ГПСУ добавили, что во время проверки документов женщина "превратилась в мужчину".

"В результате "маэстро перевоплощения" за границу не уехал, а получил законную повестку", – подытожили пограничники, показав соответствующее фото.

Попытка пересечь границу, притворившись женщиной, является одним из популярных методов среди украинских военнообязанных, однако таких нарушителей пограничники регулярно ловят.