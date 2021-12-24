Попросили французы. В селе на Волыни назвали улицу в честь Коко Шанель

Теперь одна из улиц волынской деревни будет носить имя основательницы модного дома Chanel Скриншот: CHANEL / You Tube

Как рассказал глава Подгайцевской общины Юрий Семенюк, члены исполкома дали название новой улице в Струмовке еще весной, говорится в сообщении.

23 декабря депутаты сельсовета поддержали решение о присвоении такого названия.

"Это было пожелание застройщика, возводившего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагораживании территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-то, чтобы земля была связана с этой страной", – отметил глава сельсовета.

Он также добавил, что установкой новых табличек с надписью "улица Коко Шанель" будет заниматься именно застройщик, сообщает Общественное.