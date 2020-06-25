После гибели в Днепре двух человек в машине с пчелами полиция открыла уголовное производство

По данным полиции, в Днепре водитель микроавтобуса Mercedes Vito не предоставил преимущество грузовику DAF с песком, в результате погибли два человека, в том числе ребенок.

Утром 25 июня на улице Байкальской в Днепре в результате ДТП погибли 50-летний мужчина и 14-летний ребенок. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.

"Произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и микроавтобуса Mercedes Vito. Предварительно установлено, что житель Запорожской области за рулем автомобиля Mercedes Vito не предоставил преимущество в движении автомобилю DAF, груженому песком, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mercedes Vito и его 14-летний пассажир. Еще одного 13-летнего пассажира доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области говорили, что в микроавтобусе Mercedes были пчелы в ульях. Спасатели вытаскивали погибшего с помощью специнструмента.

Изначально в ГСЧС утверждали, что их сотрудники собрали пчел в мешки и выпустили за пределами города. Позже версия спасателей изменилась.

"Сотрудники аварийно-спасательной части собрали все ульи, которые были с пчелами, и отвезли в 18 государственную пожарно-спасательную часть, после чего родные погибшего их должны забрать", – сказано в обновленной версии информации.