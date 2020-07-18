Пострадавшего от взрыва у станции метро “Шулявская” прооперировали

По информации мэра Киева Виталия Кличко, состояние пострадавшего в результате взрыва у станции метро "Шулявская" 22-летнего мужчины оценивается как средне тяжелое.

Кличко сообщил о состоянии пострадавшего в результате взрыва у "Шулявской" Фото: Віталій Кличко / Facebook

22-летнего мужчину, который получил серьезные травмы в результате вчерашнего взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", – написал столичный мэр.

По информации Кличко, у пострадавшего также диагностировали незначительное оглушение. "Пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение. Оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится", – добавил он.

17 июля в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что 22-летний мужчина получил множественные осколочные травмы ног и находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, еще три человека обратились за медицинской помощью самостоятельно, в госпитализации они не нуждались.