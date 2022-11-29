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"Посылка в кредит". "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев

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Чтобы воспользоваться новой услугой от "Новой почты", необходимо сказать о желании оформить кредит
Чтобы воспользоваться новой услугой от "Новой почты", необходимо сказать о желании оформить кредит
Фото: Нова пошта / Facebook

"Новая почта" запустила в Украине новую услугу "Посылка в кредит". Теперь можно заказать товар, получить его, а оплатить – позже. Об этом компания сообщила 29 ноября в Facebook.

Украинцы могут заказать любой товар от 1000 гривен с наложенным платежом, а платить – в течение года.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сказать оператору о желании оформить кредит, показать документы в "Дії" или взять с собой подлинные документы. Как только закончится проверка личности, на номер придет SMS с паролем для подписания электронных документов.

"Оплачивать просто. Ежемесячно, равными частями в нашем отделении или банке. Или погаси досрочно, без комиссий и доплат", – говорится в сообщении.

В "Новой почте" заявили, что услуги предоставляет ООО "НоваПэй Кредит". Детали об условиях кредитования можно узнать здесь.

https://www.facebook.com/nova.poshta.official/posts/pfbid02edQHYA4LrEAYdbB2oHpeRybqcfc4GUmzUtydeUGZG85kvFERX32W7TMhJD6ZhMcil

Теги: Украина, почта, Новая почта, кредиты, украинцы, документы, оператор, компании
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