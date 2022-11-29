"Посылка в кредит". "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев

Украинцы могут заказать любой товар от 1000 гривен с наложенным платежом, а платить – в течение года.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сказать оператору о желании оформить кредит, показать документы в "Дії" или взять с собой подлинные документы. Как только закончится проверка личности, на номер придет SMS с паролем для подписания электронных документов.
"Оплачивать просто. Ежемесячно, равными частями в нашем отделении или банке. Или погаси досрочно, без комиссий и доплат", – говорится в сообщении.
В "Новой почте" заявили, что услуги предоставляет ООО "НоваПэй Кредит". Детали об условиях кредитования можно узнать здесь.