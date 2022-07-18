“Еще одна услуга без чиновников“. Федоров анонсировал систему автоматической регистрации компаний для физлиц

"Автоматизация регистрации ООО – следующий логичный шаг после автоматической регистрации ФЛП", – сообщил Федоров

По его словам, автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают экономить время государственным регистраторам.

"Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года времени. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", – написал вице-премьер.

Бета-тестирование услуги доступно для граждан Украины от 18 лет, которые имеют налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).

"Мы верим в Украину как в страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными", – добавил Федоров.