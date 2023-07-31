Предприниматель из Киева за 7 млн грн продал ВСУ операционную систему, которая шла в комплекте с компьютерами, ему сообщили о подозрении – ГБР

Предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставке 1500 компьютеров и комплектующих к ним, рассказали в ГБР Фото: suspilne.media (иллюстративное)

"Работники ГБР сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, который обманул одну из воинских частей и мошенническим способом завладел почти 7 млн грн, – сказано в сообщении на сайте ГБР. – Установлено, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставке 1500 компьютеров и комплектующих к ним. За дополнительную плату он продал операционную систему к компьютерам, которая на самом деле уже шла комплектом от самого производителя. Делец заверил военных, что операционную систему к компьютерам покупал отдельно и для "доказательства" предоставил фиктивное соглашение, которое он подделал".

Мужчину подозревают по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, подчеркнули в ГБР.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – говорится в сообщении.