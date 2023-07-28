В Кипре задержали сообщника Жеваго по отмыванию $100 млн, готовятся документы на экстрадицию в Украину – ГБР

"По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что задержанного отправили под стражу, а "работники бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".