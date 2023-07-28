В Кипре задержали сообщника Жеваго по отмыванию $100 млн, готовятся документы на экстрадицию в Украину – ГБР

"По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что задержанного отправили под стражу, а "работники бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.
В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
30 марта следственная палата Апелляционного суда города Шамбери отказала украинской стороне в экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы", подчеркнули в ГБР.
Как указали в Госбюро, прокурор Франции планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.