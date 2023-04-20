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Жеваго не проживает по адресу, указанному во французской полиции – СМИ

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Украина добивается экстрадиции Жеваго
Украина добивается экстрадиции Жеваго
Фото: elevatorist.com

Украинский бизнесмен Константин Жеваго, которого в Украине подозревают в растрате, не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Франции. Таким образом, Жеваго нарушает обязательства, данные суду, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"На Жеваго, который ранее внес залог, суд города Шамбери наложил ряд обязательств: проживать в Куршевеле, не покидать материковую Францию и отмечаться в отделении полиции три раза в неделю. По данным источника "Украинской правды", Жеваго отмечается в полицейском участке, но не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Французской Республики", – сказано в материале "Украинской правды". 

При этом 30 марта суд Шамбери отказал украинской стороне в экстрадиции Жеваго.

В Офисе генпрокурора в комментарии "Украинской правде" заявили тогда, что предоставили все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции Жеваго, и французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег.

Но судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

Контекст:

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. 

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.

Теги: Константин Жеваго, экстрадиция, растрата, финансы, подозрение, Куршевель
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