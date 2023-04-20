Жеваго не проживает по адресу, указанному во французской полиции – СМИ

"На Жеваго, который ранее внес залог, суд города Шамбери наложил ряд обязательств: проживать в Куршевеле, не покидать материковую Францию и отмечаться в отделении полиции три раза в неделю. По данным источника "Украинской правды", Жеваго отмечается в полицейском участке, но не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Французской Республики", – сказано в материале "Украинской правды".

При этом 30 марта суд Шамбери отказал украинской стороне в экстрадиции Жеваго.

В Офисе генпрокурора в комментарии "Украинской правде" заявили тогда, что предоставили все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции Жеваго, и французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег.

Но судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.