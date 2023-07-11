Жеваго может внести залог за арестованного экс-главу Верховного Суда Князева – журналист Ткач

"Как стало известно от источников из окружения Константина Жеваго, бизнесмен рассматривает возможность внесения залога с целью выхода на свободу адвоката Олега Горецкого и экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, взятых под стражу в середине мая", – написал он.
По данным Ткача, Горецкий предъявил Жеваго ультиматум, что "в случае самоустранения последнего от решения вопроса об освобождении задержанных" у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) "может оказаться гораздо больше доказательств противоправной деятельности руководства группы компаний Ferrexpо".
Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн.
31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.
11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.
По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015-м у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.
В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
30 марта следственная палата Апелляционного суда города Шамбери отказала украинской стороне в экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы", подчеркнули в Госбюро расследований.
Как указывали в ГБР, прокурор Франции планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.