Жеваго может внести залог за арестованного экс-главу Верховного Суда Князева – журналист Ткач

"Как стало известно от источников из окружения Константина Жеваго, бизнесмен рассматривает возможность внесения залога с целью выхода на свободу адвоката Олега Горецкого и экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, взятых под стражу в середине мая", – написал он.

По данным Ткача, Горецкий предъявил Жеваго ультиматум, что "в случае самоустранения последнего от решения вопроса об освобождении задержанных" у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) "может оказаться гораздо больше доказательств противоправной деятельности руководства группы компаний Ferrexpо".

Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн.

31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.