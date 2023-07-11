Антикоррупционный суд продлил арест экс-главы Верховного Суда Князева

Ходатайство о продлении меры пресечения поступило от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"[Суд принял решение] продлить подозреваемому Князеву срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть до 8 сентября включительно с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн", – сказал судья.

Информацию об этом подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

18 мая ВАКС отправил Князева под арест с возможностью выйти под 107 млн грн залога.

31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.