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Антикоррупционный суд продлил арест экс-главы Верховного Суда Князева

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Арест Князева продлили на два месяца
Арест Князева продлили на два месяца
Фото: Стас Юрченко / graty.me

11 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил срок содержания под стражей подозреваемого во взяточничестве бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом информирует УНН.

Ходатайство о продлении меры пресечения поступило от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"[Суд принял решение] продлить подозреваемому Князеву срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть до 8 сентября включительно с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн", – сказал судья.

Информацию об этом подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

18 мая ВАКС отправил Князева под арест с возможностью выйти под 107 млн грн залога.

31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

Контекст:

15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".

16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.

Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, арест, взятка, суд, ВАКС, Всеволод Князев
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