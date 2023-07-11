Антикоррупционный суд продлил арест экс-главы Верховного Суда Князева

Ходатайство о продлении меры пресечения поступило от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"[Суд принял решение] продлить подозреваемому Князеву срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть до 8 сентября включительно с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн", – сказал судья.
Информацию об этом подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
18 мая ВАКС отправил Князева под арест с возможностью выйти под 107 млн грн залога.
31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.
15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.
Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".
16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.
Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.