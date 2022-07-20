Президент ФК "Рух" Козловский: Матч победы над оккупантами обязательно будет, и не один

"Матч победы над оккупантами обязательно будет, и не один. Это будет день любви к жизни, к свободе, день Украины и украинского народа. Такой день наступит уже скоро. Мы его дождемся", – цитирует Козловского ZN.UA.

Вместе с представителями благотворительной организации "Рух в майбутнє" он передал наркозно-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп одному из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию военнослужащие.

Пресс-служба отмечает, что стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн грн, деньги собрали благодаря вкладам людей.

"Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", – сказам Козловский.

Фонд "Рух в майбутнє" также занимается помощью детям-беженцам, добавил соучредитель организации Олег Шпур.

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