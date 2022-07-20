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Президент ФК "Рух" Козловский: Матч победы над оккупантами обязательно будет, и не один

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Григорий Козловский передал оборудование госпиталю во Львове
Григорий Козловский передал оборудование госпиталю во Львове
Фото: fcrukh.com

День победы Украины наступит уже скоро, убежден почетный президент львовского футбольного клуба "Рух", бизнесмен Григорий Козловский. Об этом он заявил, когда передавал военному госпиталю Львова медицинское оборудование, сообщила 20 июля пресс-служба клуба.

"Матч победы над оккупантами обязательно будет, и не один. Это будет день любви к жизни, к свободе, день Украины и украинского народа. Такой день наступит уже скоро. Мы его дождемся", – цитирует Козловского ZN.UA.

Вместе с представителями благотворительной организации "Рух в майбутнє" он передал наркозно-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп одному из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию военнослужащие.

Пресс-служба отмечает, что стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн грн, деньги собрали благодаря вкладам людей.

"Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", – сказам Козловский.

Фонд "Рух в майбутнє" также занимается помощью детям-беженцам, добавил соучредитель организации Олег Шпур.

ВИДЕО
Видео: Ruh TV / YouTube
Теги: Львов, футбол, помощь, медицинское оборудование, Григорий Козловский
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