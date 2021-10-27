При модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн грн – СБУ

Правоохранители провели серию обысков в офисных помещениях и по домашним адресам фигурантов Фото: ssu.gov.ua

По имеющейся информации, организаторами схемы были руководство "Укргидроэнерго" и фактические владельцы консорциума "Укргидроэнергострой".

"Злоумышленники распределили роли и совместно с представителями привлеченных субподрядных предприятий присваивали государственные средства в особо крупных размерах. Схема начала работать еще на стадии тендера, когда исполнителя работ выбирали на площадке публичных закупок. Хищение средств производилось за счет завышения объемов и стоимости работ. Все это из двух крупных договоров, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС. Их общая сумма – 5,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Согласно налоговому исследованию, в результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн.

С целью получения доказательств правоохранители провели серию обысков в офисных помещениях и по домашним адресам фигурантов. В результате выявлена первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи, компьютерная техника с "черной" бухгалтерией, которые в дальнейшем будут изъяты.

Сейчас правоохранители работают над привлечением к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.