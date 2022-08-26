При поддержке Favbet Foundation ВСУ получили 15 автомобилей

После того как автомобиль доставлен в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится Фото: rbc.ua

"За все время войны при поддержке Фонда на фронт переданы 15 автомобилей. Мы стали автомобильными "доками" – сейчас от получения запроса до передачи авто на передовую проходит от недели до трех. Это очень быстро, учитывая, что редко когда все обходится без сюрпризов", – рассказал член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.

После того как автомобиль доставлен в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится, объяснил Ковальчук.

"Честно говоря, даже не знаю, кто больше радуется тому, что машина доставлена, мы или бойцы. Каждое авто – это спасенные жизни, и мы это точно знаем – парни присылают фото, пишут сообщения. Благодаря одному из внедорожников бойцам удалось подбить два вражеских БТР. Благодаря другому – вывезти раненых из-под обстрела. Такие истории еще раз доказывают: все, что мы делаем, – не зря. Каждая такая история – высшая награда для каждого из нас", – сказал член наблюдательного совета фонда.

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В целом компания и фонд предоставили ВСУ помощь более чем на 30 млн грн, пишет УНИАН.

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