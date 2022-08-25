При внеплановых проверках рынка топлива в Украине в 75% случаев находят нарушения – Госпродпотребслужба

"Во время проведения внеплановых мер государственного надзора (контроля) на рынке топлива нарушения установлены в 518 случаях, что составляет 75% от общего количества осуществленных проверок. По результатам проведенных проверок принято 430 решений о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 44,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Типичными нарушениями Госпродпотребслужба указала завышение предельного уровня торговой надбавки, а также невыполнение требований о декларировании изменения розничных цен на топливо.

"Также на период до прекращения или отмены военного положения в Украине налоговые органы осуществляют контроль соблюдения налогоплательщиками требований законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) путем проведения фактических проверок", – объяснили в службе.

По ее данным, вынесено 61 решение об административно-хозяйственных санкциях "за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен" на общую сумму 11,5 млн грн.