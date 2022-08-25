При внеплановых проверках рынка топлива в Украине в 75% случаев находят нарушения – Госпродпотребслужба

"Во время проведения внеплановых мер государственного надзора (контроля) на рынке топлива нарушения установлены в 518 случаях, что составляет 75% от общего количества осуществленных проверок. По результатам проведенных проверок принято 430 решений о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 44,2 млн грн", – говорится в сообщении.
Типичными нарушениями Госпродпотребслужба указала завышение предельного уровня торговой надбавки, а также невыполнение требований о декларировании изменения розничных цен на топливо.
"Также на период до прекращения или отмены военного положения в Украине налоговые органы осуществляют контроль соблюдения налогоплательщиками требований законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) путем проведения фактических проверок", – объяснили в службе.
По ее данным, вынесено 61 решение об административно-хозяйственных санкциях "за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен" на общую сумму 11,5 млн грн.
Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но этого не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
13 июня Свириденко заявила, что Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению в маем – до 600 тыс. тонн.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ. "Если по всему миру цена за бензин, условно, €2 за литр, то как у нас может быть €1?" – сказал он.
В августе цены на автомобильное топливо снизились.