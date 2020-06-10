Причиной обрушения дома в Одессе могла стать самовольная реконструкция – мэрия

По данным чиновницы Одесского горсовета Натальи Мостовских, в четырехэтажном доме, часть которого обрушилась 10 июня, еще в феврале жильцы обнаружили в своих квартирах трещины.

Жилое здание на улице Ясной в Одессе могло обрушиться из-за самовольной реконструкции. Об этом 10 июня сообщила журналистам заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских, информирует УНИАН.

"По предварительным данным, причина обрушения – самовольная реконструкция на третьем и четвертом этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами", – сказала она.

По данным чиновницы, жители первого этажа еще в феврале пожаловались на трещины в своих квартирах, после чего в здании установили "маяки". Их состояние якобы за прошедшее время не поменялось.

Еще одной причиной обрушения могла стать неисправность водопровода в пустующей квартире. На это жители также жаловались.

Мостовских рассказала, что здание построено в 1912 году и является памятником архитектуры местного значения. Аварийным дом не значился.

Часть четырехэтажного здания в Одессе обрушилась в ночь на 10 июня. Пострадал житель одной из квартир, он травмировался в ходе эвакуации.