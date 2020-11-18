Психиатр Глузман обвинил Виктора Ляшко в разрушении санитарно-эпидемической системы Украины

Украинский психиатр и диссидент Семен Глузман назвал заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Виктора Ляшко "молодым мужчиной", который осознанно и трезво уничтожил всю санитарно-эпидемиологическую систему страны.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко стал причиной разрушения санитарно-эпидемиологической системы Украины, написал в Facebook украинский психиатр и диссидент Семен Глузман.

"Вспоминая прошлое, я думаю о молодом мужчине, вполне осознанно, трезво уничтожившем всю санитарно-эпидемиологическую систему Украины. Дипломированный врач, прекрасно осознающий важность этой системы для страны, он выполнил приказ своей начальницы, министра. Он служил, не более того. И продолжает служить", – отметил врач.

Он не указал фамилию Ляшко, но приложил к посту фото замминистра.



Глузман начал сообщение с воспоминаний о лагерном советском прошлом, когда он встречал людей, которые готовы были служить любому тоталитарному режиму и выполнить любой приказ сверху.



"Я видел зло. Я жил с ним рядом семь лет. Обыкновенное, невыразительное, оно не носило маску. Оно было очевидным. Мы знали его в лицо. Пожилые мужчины, когда-то верно служившие фюреру, столь же спокойно и верно служили другому тоталитарному злу. Я всматривался в их лица, такие типичные лица советских дворовых доминошников, и пытался понять: убивая подобных себе, о чем они думали? Только ли о желании выжить любой ценой? Или поясняли себе, что именно они, убитые ими сегодня мужчины, женщины и дети, были виновны в том, что стали их жертвами, сделав их самих палачами", – написал психиатр.



По его словам, разницы между палачами и уступившими злу диссидентами почти нет.



"Постепенно я привык к ним, жившим со мною в одном бараке. И осознал, что многие из них спасали себя так же, как спасали себя уступившие злу диссиденты, публично, в газетах и по телевидению признавшие себя раскаявшимися антисоветчиками и буржуазными националистами. Разница, по сути, невелика. Иные времена, иные обстоятельства, иные требования тоталитарного государства", – подытожил Глузман.