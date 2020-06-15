Пуд знижок від роботизованих аптек

Літо хочеться розпочати чимось легким та приємним. Тому з 1 червня 2020 року роботизовані аптеки пропонують покупцям "Пудові знижки у важкі часи".

З 1 червня по 15 липня 2020 року можна придбати безрецептурні препарати за зниженими цінами Фото: anc.net.ua

Бренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" знижують ціни на більш ніж 200 позицій. Якщо переживаєте важкі часи, скористайтесь можливістю придбати потрібні аптечні товари зі знижками до 40%. Акція триватиме півтора місяця, щоб кожен охочий встиг зробити стратегічні покупки.

Роботизовані аптеки дають "Пудові знижки у важкі часи" на різні товари. З 1 червня по 15 липня 2020 року можна придбати безрецептурні препарати за зниженими цінами. Акція включає засоби від алергії, болю в горлі, грибкових захворювань тощо. Знижки від роботизованих аптек розповсюджуються й на товари для малюків. Поки діє акція, можна придбати молочні суміші, дитячі пюре та підгузки за зниженими цінами. Щоб дізнатись про повний перелік товарів зі знижками, можете звернутись до провізорів. Подивіться довідник аптек та знайдіть адресу найближчої до вас точки продажу.

Якщо плануєте подорож та намагаєтесь встигнути безліч справ одночасно, можете зробити попереднє замовлення потрібних товарів. Для цього зателефонуйте за номером: 5900. Менш, ніж за хвилину отримайте вхідний дзвінок та оберіть послугу: "зробити замовлення". Вкажіть назви товарів та адресу найближчої аптеки. Завітайте за покупками, коли замовлення буде готове. Можете оплатити товари в аптеці банківською карткою чи готівкою.

За час акції аптеки пропонують відвідувачам зекономити до 40% при покупці звичних продуктів. Тримайте "Пудові знижки у важкі часи" та поповнюйте запаси домашньої чи дорожньої аптечки. Щоб відвідувачі могли зробити покупки без метушні, роботизовані аптеки проводять акцію з 1 червня по 15 липня 2020 року включно.

Якщо долучитесь до програми лояльності "Лайк", отримаєте 1% від вартості товарів на бонусний рахунок. Потім ці накопичення можна використовувати під час наступних покупок. Вкажіть провізорові свій номер телефону під час розрахунку на касі аптеки брендів "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка", щоб зареєструватись у програмі. Можна у чеку дізнатись, скільки бонусів накопичено.

Беріть "Пудові знижки у важкі часи" та економте до 40% на аптечних покупках. Долучайтесь до програми лояльності "Лайк", щоб отримати бонуси за покупки.

ВИДЕО

Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.