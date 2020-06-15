Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО PR

Пуд знижок від роботизованих аптек

Літо хочеться розпочати чимось легким та приємним. Тому з 1 червня 2020 року роботизовані аптеки пропонують покупцям "Пудові знижки у важкі часи".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
З 1 червня по 15 липня 2020 року можна придбати безрецептурні препарати за зниженими цінами
З 1 червня по 15 липня 2020 року можна придбати безрецептурні препарати за зниженими цінами
Фото: anc.net.ua

Бренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" знижують ціни на більш ніж 200 позицій. Якщо переживаєте важкі часи, скористайтесь можливістю придбати потрібні аптечні товари зі знижками до 40%. Акція триватиме півтора місяця, щоб кожен охочий встиг зробити стратегічні покупки.

Роботизовані аптеки дають "Пудові знижки у важкі часи" на різні товари. З 1 червня по 15 липня 2020 року можна придбати безрецептурні препарати за зниженими цінами. Акція включає засоби від алергії, болю в горлі, грибкових захворювань тощо. Знижки від роботизованих аптек розповсюджуються й на товари для малюків. Поки діє акція, можна придбати молочні суміші, дитячі пюре та підгузки за зниженими цінами. Щоб дізнатись про повний перелік товарів зі знижками, можете звернутись до провізорів. Подивіться довідник аптек та знайдіть адресу найближчої до вас точки продажу. 

Якщо плануєте подорож та намагаєтесь встигнути безліч справ одночасно, можете зробити попереднє замовлення потрібних товарів. Для цього зателефонуйте за номером: 5900. Менш, ніж за хвилину отримайте вхідний дзвінок та оберіть послугу: "зробити замовлення". Вкажіть назви  товарів та адресу найближчої аптеки. Завітайте за покупками, коли замовлення буде готове. Можете оплатити товари в аптеці банківською карткою чи готівкою. 

За час акції аптеки пропонують відвідувачам зекономити до 40% при покупці звичних продуктів.  Тримайте "Пудові знижки у важкі часи" та поповнюйте запаси домашньої чи дорожньої аптечки. Щоб відвідувачі могли зробити покупки без метушні, роботизовані аптеки проводять акцію з 1 червня по 15 липня 2020 року включно.

Якщо долучитесь до програми лояльності "Лайк", отримаєте 1% від вартості товарів на бонусний рахунок. Потім ці накопичення можна використовувати під час наступних покупок. Вкажіть провізорові свій номер телефону під час розрахунку на касі аптеки брендів "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка", щоб зареєструватись у програмі. Можна у чеку дізнатись, скільки бонусів накопичено. 

Беріть "Пудові знижки у важкі часи" та економте до 40% на аптечних покупках. Долучайтесь до програми лояльності "Лайк", щоб отримати бонуси за покупки.  

ВИДЕО
Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

Теги: аптеки, лекарства, акция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS