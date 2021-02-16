Пьяный житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского – СМИ

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Днепр оперативный".

У правонарушителя изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании Фото: dp.npu.gov.ua

Житель Кривого Рога 15 февраля угрожал взорвать квартиру в одной из многоэтажек города. Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Вечером 15 февраля в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района. После того, как полицейские убедились, что жизни людей ничего не угрожает, были проведены оперативные мероприятия для установления личности псевдоминера", – говорится в сообщении.

При обследовании дома работники взрывотехнической службы не обнаружили ни одного взрывоопасного устройства.

Правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали 59-летнего неработающего мужчину, который находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Как сообщает издание "Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники, в этом доме живут родители президента Украины Владимира Зеленского. И именно их квартиру правонарушитель угрожал взорвать.

По информации издания, мужчина аргументировал свои действия тем, что он недоволен размером получаемой пенсии, которая составляет 2 тыс. грн. После задержания он заявил, что не собирался минировать квартиру родителей главы государства, а звонок совершил из-за обиды на Зеленского, поскольку не может пообщаться с ним лично.

В ноябре 2020 года Зеленский во время визита в Днепропетровскую область посетил Кривой Рог, где живут его родители, и опубликовал совместное фото со своим отцом и матерью.