Пятилетняя переселенка из Херсона получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Во время полномасштабной войны семья эвакуировалась в Киев, там врачи обратили внимание на слух Жени. Девочке установили диагноз хроническая "двусторонняя соционевральная тугоухость 2-й степени". Маме подсказали обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Я очень, очень благодарна Фонду Рината Ахметова, это неоценимая помощь, а тем более во время войны. Вы подарили ей возможность слышать, научиться правильно разговаривать и делать уверенные шаги в жизни", – отметила она.

Аудиолог Центра слуха Галина Иващенко рассказала: считает, что ребенок получил медицинскую помощь очень своевременно.

"На основе диагноза мы предложили двустороннее слухопротезирование. Позитивный результат увидели сразу. Аппараты очень мощные и современные. Они сами оценивают акустическую обстановку и подстраиваются под нее. Кроме этого, они угнетают шум, а язык, наоборот, выделяют", – объяснила врач.

Женя успеет перед школой позаниматься с логопедом и научиться произносить то, чего она пока не умеет, отмечает специалист.