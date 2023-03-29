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ОБЩЕСТВО

Пятилетняя переселенка из Херсона получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

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Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года
Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" помог пятилетней Жене Соколовой из Херсона получить слуховые аппараты, сообщили 29 марта в пресс-службе Фонда.

Во время полномасштабной войны семья эвакуировалась в Киев, там врачи обратили внимание на слух Жени. Девочке установили диагноз хроническая "двусторонняя соционевральная тугоухость 2-й степени". Маме подсказали обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Я очень, очень благодарна Фонду Рината Ахметова, это неоценимая помощь, а тем более во время войны. Вы подарили ей возможность слышать, научиться правильно разговаривать и делать уверенные шаги в жизни", – отметила она.

Аудиолог Центра слуха Галина Иващенко рассказала: считает, что ребенок получил медицинскую помощь очень своевременно.

"На основе диагноза мы предложили двустороннее слухопротезирование. Позитивный результат увидели сразу. Аппараты очень мощные и современные. Они сами оценивают акустическую обстановку и подстраиваются под нее. Кроме этого, они угнетают шум, а язык, наоборот, выделяют", – объяснила врач.

Женя успеет перед школой  позаниматься с логопедом и научиться произносить то, чего она пока не умеет, отмечает специалист.

Контекст:

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему более 200 мальчиков и девочек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.

Теги: Киев, Херсон, медицина, здоровье, помощь, протезы, Фонд Рината Ахметова, врачи
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