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Ученые назвали вероятную причину смерти Бетховена. Найти причину глухоты, как просил композитор в завещании, не удалось

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Бетховен умер 26 марта 1827 года
Бетховен умер 26 марта 1827 года
Фото: depositphotos.com

Группа ученых из Кембриджского университета, Института истории человечества Макса Планка и ряда других вузов расшифровала ДНК композитора Людвига ван Бетховена и назвала вероятную причину его смерти. Исследование опубликовано 22 марта в журнале Current Biology.

Бетховен умер 26 марта 1827 года. На следующий день двое его помощников обнаружили несколько документов, хранившихся в потайном отделении его письменного стола, в том числе завещание, адресованное его братьям.

В нем Бетховен признавался, что "безнадежно страдает" от прогрессирующей потери слуха. Заявив, что только добродетель и искусство удерживают его от самоубийства, он объяснил, что не может покинуть этот мир "до того, как создаст все произведения, которые ему захочется сочинить". Затем Бетховен попросил, чтобы после его смерти его болезнь была описана его врачом, доктором Иоганном Адамом Шмидтом, и обнародована.

Хотя композитор пережил доктора Шмидта на 18 лет, медицинские биографы с тех пор пытались определить наиболее вероятные причины различных жалоб Бетховена на здоровье. Такие исследования опирались главным образом на документальные источники, включая письма, дневники и разговорники Бетховена, а также на свидетельства современников композитора, включая записи врачей, отчет о вскрытии и описания скелетного материала после эксгумации в 1863-м и 1888 годах. Кроме того, были проведены анализы останков, предположительно, принадлежавших Бетховену.

Эти исследования подтверждали, что Бетховен страдал от потери слуха, хронических проблем с желудочно-кишечным трактом и, ближе к концу жизни, от болезни печени (вероятнее всего – цирроза). 

Нынешнее исследование базировалось на анализе волос, почти наверняка принадлежащих Бетховену. ДНК-экспертиза установила, что, вероятно, Бетховен умер вследствие гепатита В.


Фото: cell.com
Фото: cell.com

"Хотя мы не смогли найти генетического объяснения расстройства слуха или желудочно-кишечных проблем Бетховена, мы обнаружили, что у него была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени. Кроме того, метагеномный анализ показал, что Бетховен был инфицирован гепатитом В, по крайней мере, в течение нескольких месяцев до своей смерти. Вместе с генетической предрасположенностью и широко распространенным употреблением алкоголя это дает правдоподобное объяснение тяжелой болезни печени Бетховена, которая привела к его смерти", – говорится в исследовании.

Кроме того, изучение генетического материала самого композитора и его ныне живущих родственников позволило ученым сделать вывод, что в родословном древе семьи Бетховена по мужской линии были дети, рожденные вне брака. Точной даты зачатия или рождения внебрачного предка Бетховена ученые не нашли, но определили, что это произошло где-то между 1572-м и 1770 годом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: медицина, смерть, здоровье, искусство, ДНК, алкоголь, ученые, исследование, гепатит, документы, композитор, болезнь, Кембридж, завещание, эксгумация
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