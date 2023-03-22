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В Австралии ученые обнаружили редкий вид пауков – "больших и красивых"

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Ученые считают, что речь, вероятно, о вымирающем виде
Ученые считают, что речь, вероятно, о вымирающем виде
Скриншот: Queensland Museum Network / YouTube

Ученые музея Квинсленда на прошлой неделе заявили об обнаружении нового вида пауков. Они описали его и назвали Euoplos dignitas, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте музея 17 марта.

"Euoplos dignitas – это крупный паук, который обитает в открытых лесных массивах и строит свои норы в черных почвах центрального Квинсленда. Название нового вида происходит от латинского dignitas, означающего достоинство или величие, что отражает впечатляющие размеры и характер паука", – говорится в релизе. 

Это вид пауков, закрывающих свои норы "люком" (на английском это trapdoor spider, слово trapdoor означает люк). 

Как отмечает Sky News, один из ведущих исследователей музея доктор Майкл Рикс сказал, что это "большой и красивый" вид пауков.

Паук в природе живет до 20 лет. 

Самки обычно больше самцов, длина их тела может достигать пяти сантиметров, говорят ученые (о размерах самцов не уточняется). Самки всю жизнь проводят под землей, а самцы покидают свои норы примерно через пять – семь лет, чтобы найти себе пару. На Facebook-странице музея опубликовали фото самца и самки (второй и третий снимок в посте соответственно). 

https://www.facebook.com/qldmuseum/posts/pfbid02QL8AMTmb75wQr8tV6h2V4ErDZM8PpmxDpo6464RBtJrGko9Q6BazWN3FjJE8hYo1l

Пауки активны в основном ночью, сидят у люка в норе и ждут, пока пролетят насекомые, а затем нападают. Свою добычу они обезвреживают с помощью яда, но, по словам Рикса, для людей не представляют опасности. 

Паук встречается только в местности Эйдсволд и Монто в центральном Квинсленде, он "в значительной степени утратил свою среду обитания в результате вырубки земель, что делает его вымирающим видом", сообщили в музее. 

ВИДЕО
Видео: Queensland Museum Network / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, Австралия, насекомые
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