В ОАЭ нашли самый старый "жемчужный город" в Персидском заливе – археологи

Об этом сообщило агентство The Associated Press 20 марта.

Артефакты, которые нашли во время раскопок, относятся к доисламской истории региона конца VI века. Ученые предполагают, что в этом городе были сотни домов, жили тысячи людей. Согласно сообщению, жители города занимались жемчужным промыслом.

В исторически текстах упоминались и более древние "жемчужные города", но, по словам профессора археологии в Университете ОАЭ Тимоти Пауэра, это "самый древний пример такого специфически халиджийского жемчужного города".

Фото: ЕРА

Ученый назвал обнаруженный город "духовным предком таких городов, как Дубай". Найденный археологами город находится на острове Синийя примерно в 50 км от Дубая.

По словам Пауэра, археологи обнаружили здесь множество домов, построенных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных помещений до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальной дифференциации.

В домах археологи обнаружили рассыпанный жемчуг и водолазные грузы, с помощью которых ныряльщики быстро опускались на морское дно, задержав дыхание.

Фото: ЕРА

Как отмечает Al Arabiya, площадь города – около 12 га. Власти эмирата планируют построить на месте раскопок центр для посетителей.

Пауэр отметил, что отходы от жемчужного промысла были колоссальными – те, кто обнаружил город, нашли неподалеку от него свалку устричных раковин, а канал отмечает, что гуляющие по острову могут слышать, "как эти останки хрустят под ногами в некоторых местах".

"Из каждых 10 тыс. устричных раковин можно найти только одну жемчужину. Вам придется найти и выбросить тысячи и тысячи устричных раковин, чтобы найти одну", – сказал ученый, подчеркнув, что речь о миллионах выброшенных устричных раковин.