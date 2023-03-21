ГОРДОН
 
 
МИР

В ОАЭ нашли самый старый "жемчужный город" в Персидском заливе – археологи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Площадь города около 12 га
Площадь города – около 12 га
Фото: ЕРА

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Умм-эль-Кайвайн (север ОАЭ) во время раскопок обнаружили древний "жемчужный город", археологи считают находку самым старым таким объектом в Персидском заливе.

Об этом сообщило агентство The Associated Press 20 марта.

Артефакты, которые нашли во время раскопок, относятся к доисламской истории региона конца VI века. Ученые предполагают, что в этом городе были сотни домов, жили тысячи людей. Согласно сообщению, жители города занимались жемчужным промыслом.

В исторически текстах упоминались и более древние "жемчужные города", но, по словам профессора археологии в Университете ОАЭ Тимоти Пауэра, это "самый древний пример такого специфически халиджийского жемчужного города".

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Ученый назвал обнаруженный город "духовным предком таких городов, как Дубай". Найденный археологами город находится на острове Синийя примерно в 50 км от Дубая. 

По словам Пауэра, археологи обнаружили здесь множество домов, построенных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных помещений до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальной дифференциации.

В домах археологи обнаружили рассыпанный жемчуг и водолазные грузы, с помощью которых ныряльщики быстро опускались на морское дно, задержав дыхание. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Как отмечает Al Arabiya, площадь города – около 12 га. Власти эмирата планируют построить на месте раскопок центр для посетителей.

Пауэр отметил, что отходы от жемчужного промысла были колоссальными – те, кто обнаружил город, нашли неподалеку от него свалку устричных раковин, а канал отмечает, что гуляющие по острову могут слышать, "как эти останки хрустят под ногами в некоторых местах".

"Из каждых 10 тыс. устричных раковин можно найти только одну жемчужину. Вам придется найти и выбросить тысячи и тысячи устричных раковин, чтобы найти одну", – сказал ученый, подчеркнув, что речь о миллионах выброшенных устричных раковин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дубай, ОАЭ, археология, ученые, история, остров, находка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (108958)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (89285)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (63199)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (50038)
5
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (32596)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32589)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (28528)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (24452)
 
 
 
 