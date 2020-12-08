Расходы Фонда соцстрахования Украины в ноябре выросли на 50%

В октябре в Фонд социального страхования Украины поступило 395,4 тыс. листов о временной нетрудоспособности работников, в ноябре их число увеличилось до 565,2 тыс.

В Фонде соцстраха заверили, что все больничные оплачиваются вовремя Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В ноябре расходы Фонда социального страхования Украины на больничные выросли на 50% и составили 1,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Это на 600 млн грн (или на 50%) больше, чем в октябре.

Для сравнения, в октябре Фонд соцстраха принял на оплату 395,4 тыс. листов о временной нетрудоспособности, а в ноябре их число увеличилось до 565,2 тыс.

Рост количества больничных в фонде объясняют сезонным распространением респираторных заболеваний, увеличением потребности в уходе за больными детьми, а также эпидемией COVID-19.

Выплаты больничных проводятся вовремя, заверили в ведомстве.

В 2020 году пособия по временной потере трудоспособности от Фонда соцстраха уже получило почти 2,1 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли.