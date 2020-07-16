В Украине вырос средний размер больничных и декретных – Фонд социального страхования

Среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине по сравнению с 2019 годом вырос на 15,8%, сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Средний размер больничных и декретных вырос в Украине на 19,1% и 15,8% соответственно, об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования 16 июля.

По итогам первого полугодия 2020 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 грн, это на 51,57 грн или на 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года, отметили в фонде.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8%: с 241,72 грн до 279,8 грн.

По информации фонда, пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100 % (если стаж - более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).