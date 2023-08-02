"Размер взятки – 20%". СБУ сообщила о разоблачении военного чиновника, требовавшего "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных

Cотрудники СБУ задержали "на горячем" посредника во время получения всей суммы "отката" от подрядчиков, указали в спецслужбе Фото: Служба безпеки України / Facebook

Отмечается, что чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонту объектов ВСУ в Одесской области.

"Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании. По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников [мобилизованных в ВСУ]", – сказано в сообщении.

Как рассказали в спецслужбе, чиновник для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег привлек подчиненного, которого "на горячем" во время получения всей суммы "отката" от подрядчиков задержали сотрудники СБУ.

Также задокументирована незаконная деятельность еще одного участника сделки – начальника аффилированной коммерческой структуры, говорится в сообщении.

"Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах", – проинформировали в СБУ.

Правоохранители провели обыски на рабочих местах участников "схемы", в ходе которых обнаружили доказательства преступления, в частности – документы и печати фиктивных предприятий.

Задержанному "посреднику" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – резюмировали в СБУ.