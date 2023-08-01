СБУ ликвидировало массовое производство фальшивых паспортов Украины и ЕС. Их продавали нелегалам

Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за "документ" Фото: Служба безпеки України / Telegram

По ее данным, организованная группа действовала в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях, подпольный цех был оборудован в арендованной квартире в центре Львова.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации схемы и восемь его предполагаемых сообщников. Среди них – бывший сотрудник расформированной украинской милиции.

В СБУ отмечают, что поддельные документы покупали иностранцы, которые хотели легализоваться в Украине или выехать в Евросоюз.

"Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские удостоверения. Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн за "документ". Учитывая сотни "заказов", ежемесячно дельцы получали "прибыль" до 6 млн грн", – говорится в сообщении.

Всем фигурантам сообщено о подозрении, суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста, отметили в СБУ. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.