Полиция нашла того, кто опубликовал видео прилета в Кривом Роге. Им занимается СБУ – Клименко

Личность того, кто снимал видео прилета в Кривом Роге, установлена Фото: Ігор Клименко / МВС / Telegram

По его словам, видео сразу появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах.

"Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения", – написал Клименко, поблагодарив киберполицию за оперативность.

Накануне Клименко отреагировал на размещение фото и видео ракетного удара российских войск по Кривому Рогу, заявив, что российские пропагандисты "очень радуются такому контенту".

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", – написал он и добавил, что тем украинцам, кто до сих пор не понимает угрозу, правоохранители "будут объяснять лично – с Уголовным кодексом в руках".