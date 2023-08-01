Полиция нашла того, кто опубликовал видео прилета в Кривом Роге. Им занимается СБУ – Клименко

По его словам, видео сразу появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах.
"Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения", – написал Клименко, поблагодарив киберполицию за оперативность.
Накануне Клименко отреагировал на размещение фото и видео ракетного удара российских войск по Кривому Рогу, заявив, что российские пропагандисты "очень радуются такому контенту".
"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", – написал он и добавил, что тем украинцам, кто до сих пор не понимает угрозу, правоохранители "будут объяснять лично – с Уголовным кодексом в руках".
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог около 9.00 31 июля. Воздушные силы ВСУ до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным МВД, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.
В результате атаки, по последним данным, погибли шесть человек, 69 ранены, в том числе шестеро детей.