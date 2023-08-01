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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция нашла того, кто опубликовал видео прилета в Кривом Роге. Им занимается СБУ – Клименко

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Личность того, кто снимал видео прилета в Кривом Роге, установлена
Личность того, кто снимал видео прилета в Кривом Роге, установлена
Фото: Ігор Клименко / МВС / Telegram

Полиция Днепропетровской области установила личность человека, который снял и опубликовал видео попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге 31 июля. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко 1 августа сообщил в Telegram.

По его словам, видео сразу появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах.

"Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения", – написал Клименко, поблагодарив киберполицию за оперативность.

Накануне Клименко отреагировал на размещение фото и видео ракетного удара российских войск по Кривому Рогу, заявив, что российские пропагандисты "очень радуются такому контенту".

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", – написал он и добавил, что тем украинцам, кто до сих пор не понимает угрозу, правоохранители "будут объяснять лично – с Уголовным кодексом в руках".

 

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог около 9.00 31 июля. Воздушные силы ВСУ до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

По данным МВД, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.

В результате атаки, по последним данным, погибли шесть человек, 69 раненыв том числе шестеро детей.

Теги: МВД, СБУ, Кривой Рог, Днепропетровская область, видео, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Национальная полиция, Игорь Клименко
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