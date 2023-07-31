ГОРДОН
 
 
События

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав по жилому дому, пострадали 75 человек, шестеро – погибли. Фоторепортаж

Сегодня 20.23
В Кривом Роге Днепропетровской области завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара российских оккупантов утром 31 июля. В МВД сообщали, что одна баллистическая ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. По данным ведомства, в результате атаки пострадали 75 человек – шесть погибли и 69 ранены. В полицию поступило 177 заявлений от пострадавших, добавили в МВД.
Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, баллистическая ракета, российские оккупанты
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк"
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк" G
Дмитрий ГОРДОН
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка G
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 