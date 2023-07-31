Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав по жилому дому, пострадали 75 человек, шестеро – погибли. Фоторепортаж
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Сергій Крук / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Сергій Крук / Facebook
Фото: Сергій Крук / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram