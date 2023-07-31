Количество погибших в результате удара оккупантов по Кривому Рогу увеличилось до шести

"Теряем наших… Уже шесть погибших в Кривом Роге", – написал Лысак.
Он отметил, что пострадали 75 человек, среди них шестеро детей.
22 мирных жителя госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Завтра город в трауре…" – добавил глава ОВА.
По состоянию на 16.36 было известно о пяти погибших.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог около 9.00 31 июля. Воздушные силы ВСУ до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.