Количество погибших в результате удара оккупантов по Кривому Рогу увеличилось до шести

Оккупанты ударили по Кривому Рогу около 9.00 Фото: ДСНС України / Telegram

"Теряем наших… Уже шесть погибших в Кривом Роге", – написал Лысак.

Он отметил, что пострадали 75 человек, среди них шестеро детей.

22 мирных жителя госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Завтра город в трауре…" – добавил глава ОВА.

По состоянию на 16.36 было известно о пяти погибших.