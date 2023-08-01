СБУ задержала жительницу Николаева, подозреваемую в корректировке российских ударов по Украине. Ей грозит пожизненное заключение

"В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских прилетов по двум промышленным объектам на территории области, среди которых – местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом Лохматый), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ. Дальше вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевскую область", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, полученные медиафайлы Лебедев использовал для подготовки заказных сюжетов пропагандистского издания "РИА Новости".

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ подозреваемая неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных российских пабликах. Впоследствии она вышла на Лохматого, с которым общалась через специально созданный им Telegram-канал.

Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас задержанная находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.