ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жительницу Николаева, подозреваемую в корректировке российских ударов по Украине. Ей грозит пожизненное заключение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фигурантке сообщили о подозрении по статье о государственной измене
Фигурантке сообщили о подозрении по статье о государственной измене
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала жительницу Николаева, подозреваемую в сливе ФСБ РФ информации о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Об этом 1 августа в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских прилетов по двум промышленным объектам на территории области, среди которых – местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом Лохматый), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ. Дальше вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевскую область", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, полученные медиафайлы Лебедев использовал для подготовки заказных сюжетов пропагандистского издания "РИА Новости".

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ подозреваемая неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных российских пабликах. Впоследствии она вышла на Лохматого, с которым общалась через специально созданный им Telegram-канал.

Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас задержанная находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, ФСБ, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, инфраструктура, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
Галина ГРИШИНА
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином G
Алеся БАЦМАН
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников G
Алеся БАЦМАН
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
Галина ГРИШИНА
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (249651)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (115956)
3
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (89454)
4
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (80657)
5
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (69645)
6
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (60868)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (40865)
8
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (40226)
 
 
 
 