СБУ задержала жительницу Николаева, подозреваемую в корректировке российских ударов по Украине. Ей грозит пожизненное заключение

"В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских прилетов по двум промышленным объектам на территории области, среди которых – местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом Лохматый), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ. Дальше вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевскую область", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, полученные медиафайлы Лебедев использовал для подготовки заказных сюжетов пропагандистского издания "РИА Новости".
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ подозреваемая неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных российских пабликах. Впоследствии она вышла на Лохматого, с которым общалась через специально созданный им Telegram-канал.
Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас задержанная находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.